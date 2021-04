Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Au PSG, on change de stratégie pour Lionel Messi !

Publié le 28 avril 2021 à 4h45 par T.M.

Au PSG, on n’a jamais caché son intérêt pour Lionel Messi, ouvrant à plusieurs reprises la porte à la star du FC Barcelone. Cependant, aujourd’hui, cela n’est plus le cas…

Lionel Messi arrive au terme de son contrat au FC Barcelone et pour le moment, il n’a toujours pas prolongé. Cette situation ouvre donc la porte à un possible départ lors du prochain mercato estival et l’Argentin pourrait ainsi être disponible gratuitement. Une opportunité qui n’aurait notamment pas échappé au PSG où les appels du pied se sont multipliés par le passé. En effet, à Paris, on a clairement ouvert la porte à Messi, mais désormais, on est plus réservé. Dernièrement, Leandro Paredes assurait ainsi : « On m’a demandé de ne plus aborder ce sujet. Des personnes n’ont pas aimé ma prise de position ».

On ne veut plus parler de Messi !