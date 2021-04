Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino lâche un indice surprenant sur l’avenir de Mbappe !

Publié le 28 avril 2021 à 3h15 par A.M.

Interrogé sur sa gestion de Neymar et Kylian Mbappé, Mauricio Pochettino révèle que l'attaquant français veut travailler son anglais. Un indice sur son avenir ?

L'avenir de Kylian Mbappé ne cesse de faire parler. Sous contrat jusqu'en juin 2022, le Champion du monde est actuellement au cœur de nombreux débats concernant son futur puisque s'il ne prolonge pas, le PSG sera probablement contraint de le vendre afin de ne pas prendre le risque de le voir partir libre dans un an. D'autant plus que le Real Madrid, mais également Liverpool et Manchester City ont un œil sur la situation de Kylian Mbappé qui, comme le révèle Mauricio Pochettino, tente d'améliorer son anglais.

Mbappé veut travailler son anglais