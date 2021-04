Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les confidences de ce joueur du PSG sur l’arrivée de Pochettino !

Publié le 27 avril 2021 à 12h45 par T.M.

En janvier dernier, Mauricio Pochettino s’est installé sur le banc du PSG. Une arrivé qui a changé certaines choses comme Ander Herrera a pu l’expliquer.

Durant la trêve hivernale, le PSG a décidé de tout changer. En effet, Thomas Tuchel a été remercié, lui qui avait pourtant encore 6 mois de contrat, et c’est Mauricio Pochettino qui est venu le remplacer. Avec l’Argentin, le club de la capitale a ainsi souhaité entamer un nouveau chapitre et forcément, cela a impliqué de nombreux changements pour les joueurs du PSG. Depuis janvier, Neymar, Mbappé et compagnie doivent donc se faire à une nouvelle méthode sur laquelle s’est exprimé Ander Herrera.

« Il veut la possession, mais il ne veut pas l’avoir pour l’avoir »