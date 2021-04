Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a encore bouclé une opération totalement inattendue !

Publié le 28 avril 2021 à 3h45 par A.M.

Comme à son habitude, Leonardo a bouclé une opération dans la plus grande discrétion. Cette fois-ci, c'est la prolongation de Keylor Navas que personne n'avait vu venir.

Le sous-marin Leonardo a encore frappé. Habitué à travailler en toute discrétion, le directeur sportif du PSG à la réputation de négocier des opérations sans que personne ne l'apprenne avant leur officialisation. L'été dernier, les discussions avec Alessandro Florenzi, Moise Kean, Danilo Pereira ou encore Rafinha avaient fuité seulement quelques heures avant l'annonce officielle de leurs arrivées. Et lorsqu'il s'agit des prolongations de contrat, Leonardo est encore plus fort. A l'image de Presnel Kimpembe il y a quelques mois, c'est cette fois-ci Keylor Navas qui a prolongé son bail au PSG, jusqu'en 2024, sans que personne n'en ait parlé avant.

La prolongation que personne n'avait vu venir