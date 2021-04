Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grande annonce de Navas sur son avenir !

Publié le 26 avril 2021 à 20h15 par A.D.

Ce lundi, Keylor Navas a prolongé son contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG. Heureux d'avoir parapher un nouveau bail, le portier de 34 ans a affiché un souhait fort pour son avenir.

Alors qu'il fait beaucoup de bien au PSG depuis son arrivée à l'été 2019, Keylor Navas s'est vu offrir un tout nouveau contrat. En effet, le club de la capitale a officialisé ce lundi la prolongation de son gardien costaricien jusqu'au 30 juin 2024. Une nouvelle qui comble de joie Nasser Al-Khelaïfi. « Je suis très heureux de prolonger le contrat de Keylor Navas. C’est le plus grand gardien du monde. Il inspire une grande confiance à l’équipe et nos fans l’adorent. Il sera un acteur décisif des grandes échéances de fin de saison, et des années à venir » , a confié le président du PSG sur le site officiel du club. Dans la foulée, Keylor Navas s'est également exprimé sur sa prolongation.

«J’espère aider l’équipe encore de nombreuses années»