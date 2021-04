Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les plans de Ronaldo plombés par Mbappé et Haaland ?

Publié le 28 avril 2021 à 17h45 par A.D.

Alors que la Juventus traverse une mauvaise passe, Cristiano Ronaldo voudrait prendre ses jambes à son cou et retrouver le Real Madrid dès cet été. Toutefois, Zinedine Zidane n'aurait pas l'intention de rapatrier Cristiano Ronaldo, car il serait obnubilé par Kylian Mbappé et Erling Haaland. Dans cette optique, CR7 n'aurait que deux options pour quitter la Juve : le PSG et Manchester United.

Habituée à survoler la Serie A et à faire bonne figure en Ligue des Champions, la Juventus n'est pas du tout dans son assiette ces dernières saisons. Lors de cet exercice 2020-2021 plus particulièrement, les Bianconeri sont méconnaissables. A tel point que Cristiano Ronaldo voudrait fuir Turin dès cet été, soit à un an de la fin de son contrat avec la Juve. Et alors qu'il aurait déjà choisi son prochain club, CR7 serait contraint de se tourner vers une option de secours à cause de Kylian Mbappé et d'Erling Haaland.

Ronaldo rêve du Real Madrid, mais Zidane veut Mbappé et Haaland