Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo, Dybala… L’été de Leonardo dicté par un entraîneur étranger ?

28 avril 2021

Alors que le PSG est annoncé sur les traces de Paulo Dybala et celles de Cristiano Ronaldo, toute éventuelle offensive du club parisien dans ces dossiers dépendrait en premier lieu du futur entraîneur de la Juventus, Andrea Pirlo étant annoncé sur le départ.

Tout indique que la prochaine fenêtre estivale des transferts sera agitée du côté du Paris Saint-Germain. En effet, à en croire les différentes informations parues dans la presse ces dernières semaines, le club de la capitale entendrait renforcer sa charnière centrale, les deux flancs de sa défense, son milieu et potentiellement son attaque. Pour ce qui est du secteur offensif, il faut dire que plusieurs joueurs voient leur avenir s’écrire en pointillés. Tout d’abord Kylian Mbappé, dont le contrat expirera le 30 juin 2022 et qui pourrait donc être vendu par le PSG cet été s’il ne prolonge pas d’ici-là. Le futur de Mauro Icardi est également incertain, lui qui est annoncé vers un retour en Italie par la presse transalpine. Enfin, l'avenir de Moise Kean est également incertain : prêté par Everton, il aimerait rester au PSG comme nous vous l’avons annoncé, mais la Juventus voudrait le rapatrier. Bref, autant dire que du mouvement risque de se produire au sein de l’attaque parisienne avec ces potentiels départs. Et si ceux-ci interviennent réellement, deux noms sont avancés pour les combler, à savoir Cristiano Ronaldo et Paulo Dybala.

Massimiliano Allegri voudrait conserver Paulo Dybala, l’avenir de Cristiano Ronaldo en suspend