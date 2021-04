Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo à l’origine d’un coup de tonnerre ?

Publié le 28 avril 2021 à 10h10 par Th.B.

Tuttosport révélait mardi soir que Cristiano Ronaldo était prêt à plier bagage et à diminuer son salaire pour rejoindre le PSG ou Manchester United. La réalité serait tout autre.

C’est à ne plus rien y comprendre. Ces dernières heures, Tuttosport a divulgué une information de la plus haute importance. Alors que le PSG et Manchester United seraient des options prises en considération par Cristiano Ronaldo, le joueur ne souhaitant pas honorer l’ultime année de son contrat à la Juventus la saison prochaine, avec ou sans Ligue des champions pour la Vieille Dame , le quintuple Ballon d’or serait prêt à scinder son salaire en deux pour faciliter son transfert au PSG ou chez les Red Devils . De quoi permettre à QSI de réaliser son rêve de recruter celui qui est surnommé CR7 . Cependant, de l’autre côté des Alpes, un autre média transalpin remet les choses au clair quant à la position de Cristiano Ronaldo sur la question.

Cristiano Ronaldo finalement pas chaud pour quitter la Juventus ?