Mercato - PSG : Leonardo pourrait attirer une star à 0€ !

Publié le 28 avril 2021 à 7h45 par B.C.

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Paulo Dybala est encore loin d’une prolongation, et cela n’a pas échappé au PSG. Alors que la Juventus pourrait chercher à vendre l’Argentin cet été, ce dernier aurait un autre plan en tête…

En difficulté à la Juventus, Paulo Dybala doit également gérer sa situation contractuelle pour le moins compliquée. L’Argentin est engagé avec le club turinois jusqu’à l’été 2022, et aucune prolongation n’est à l’ordre du jour. D’après la presse italienne, la Juve songerait sérieusement à se séparer du milieu offensif dès cet été afin de ne pas le laisser partir libre l’année suivante, et l’hypothèse d’un échange avec Mauro Icardi revient avec insistance. En effet, Paulo Dybala ne laisserait pas insensible le PSG, et plus particulièrement son directeur sportif Leonardo, mais le joueur de 27 ans aurait un autre plan en tête.

Vers un départ libre de Dybala ?