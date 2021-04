Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Varane, Ramos… Zidane a reçu un ultimatum !

Publié le 28 avril 2021 à 17h00 par Th.B.

Alors qu’il profite de la blessure de Sergio Ramos pour montrer ses qualités, Eder Militao aurait pris la décision de quitter le Real Madrid si le capitaine merengue et Raphaël Varane poursuivaient à la Casa Blanca la saison prochaine.

Indisponible depuis le retour de la trêve internationale, à savoir le début du mois d’avril, Sergio Ramos permet à Eder Militao d’engranger du temps de jeu. C’est simple, depuis la reprise de la compétition en clubs, le jeune défenseur central brésilien de 23 ans n’a pas manqué un match, ni la moindre minute. Constamment aligné par Zinedine Zidane, plus souvent aux côtés de Raphaël Varane et Nacho Fernandez, Militao commence à justifier les 50M€ investis par le Real Madrid en 2019. Cependant, Eder Militao semble être prêt à tourner la page si le Real Madrid conservait Sergio Ramos et Raphaël Varane cet été.

Militao demanderait à partir si…