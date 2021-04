Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta a blindé une pépite de Ronald Koeman !

Publié le 29 avril 2021 à 0h00 par H.G.

Alors qu’il est actuellement sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’au 30 juin prochain, Oscar Mingueza devrait prolonger dans les prochaines heures.

Si cette saison 2020/2021 du FC Barcelone est faite de hauts et de bas, avec davantage de hauts en cette fin de saison, la grande satisfaction de cet exercice est l’émergence de jeunes éléments dans l’effectif de l’équipe première. Parmi eux figurent notamment Ilaix Moriba, Oscar Mingueza, Pedri ou encore Ronald Araujo. Mais après leur belle première saison au FC Barcelone, tout l’enjeu pour la direction catalane est maintenant de les conserver. Et concernant le second cité, il se pourrait que son cas soit d’ores et déjà réglé.

Oscar Mingueza prolongé jusqu’en 2023 dès ce vendredi ?