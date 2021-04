Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Varane… Nasser Al-Khelaïfi aurait un souhait fort !

Publié le 28 avril 2021 à 23h45 par H.G.

Tandis que Raphaël Varane est annoncé dans le viseur du PSG, le profil de l’international français ferait l’unanimité en interne au sein du club de la capitale.

Si l’avenir de Sergio Ramos est des plus incertains à moins de deux mois de la fin de son contrat au Real Madrid, le futur de Raphaël Varane s’écrit lui-aussi en gros pointillés. En effet, en fin de contrat le 30 juin 2022, le joueur arrivé chez les Merengue en 2011 n’aurait pas donné suite à l’offre de prolongation transmise par sa direction il y a maintenant plusieurs mois. Ainsi, le board madrilène supposerait que l’international français souhaite s’en aller. Et le moins que l’on puisse dire est que les possibles points de chute ne manquent pas pour Raphaël Varane si le Real Madrid décide de le vendre cet été pour ne pas prendre le risque de le voir partir libre un an plus tard.

Raphaël Varane pour remplacer symboliquement Kylian Mbappé ?