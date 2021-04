Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ronaldo, Icardi... Une énorme opération dans les tuyaux ?

Publié le 28 avril 2021 à 20h15 par A.D.

Alors qu'elle en pincerait pour Mauro Icardi, la Juventus penserait à négocier un opération XXL avec le PSG. En effet, les Bianconeri verrait d'un bon oeil l'idée d'un échange entre le numéro 9 parisien et Cristiano Ronaldo.

Peu satisfait par les performances actuelles de la Juventus, Cristiano Ronaldo se poserait des questions sur son avenir et envisagerait de plus en plus de prendre le large. Alors que Cristiano Ronaldo sera en fin de contrat le 30 juin 2022, la Juve ne serait pas contre l'idée de le vendre, et ce, pour éviter un départ libre et gratuit à l'issue de la saison prochaine. Alors que le PSG serait prêt à sauter sur l'occasion pour CR7, les Bianconeri auraient une idée derrière la tête.

Un échange entre Mauro Icardi et Cristiano Ronaldo ?