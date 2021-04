Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grande révélation de Pastore sur le dossier Lionel Messi !

Publié le 28 avril 2021 à 19h45 par T.M.

Ces dernières heures, le feuilleton Lionel Messi au PSG est reparti pour un tour. Un intérêt qui ne daterait d’ailleurs pas d’hier à en croire Javier Pastore.

Après avoir passé toute sa carrière au FC Barcelone, Lionel Messi pourrait bien découvrir un nouveau club. En effet, l’Argentin est en fin de contrat et pourrait s’en aller librement à l’issue de la saison. Et ses valises, le sextuple Ballon d’Or pourrait pourquoi pas les poser du côté du PSG. Ce n’est pas un secret, Leonardo est à l’affût pour récupérer Messi et il aurait décidé de passer à l’action en faisant une première offre de contrat. Selon Marcelo Bechler, le PSG offrirait 2 ans et une année en option à La Pulga.

« Ils l’ont toujours voulu »