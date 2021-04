Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une arrivée de Neymar à Barcelone ? La réponse de Koeman !

Publié le 28 avril 2021 à 13h45 par T.M.

Tandis que Lionel Messi est annoncé au PSG, Neymar est lui toujours évoqué au FC Barcelone. Et ce mercredi, Ronald Koeman a d’ailleurs été interrogé sur le joueur du PSG.

Cela serait acté, Neymar et le PSG sont tombés d’accord pour une prolongation de contrat. Cependant, rien n’est encore officiel et le Brésilien est donc toujours lié jusqu’en 2022 avec le club de la capitale. Et tant que rien n’est annoncé, la presse espagnole s’enflamme à propos d’un retour de Neymar au FC Barcelone. Le joueur de 29 ans nourrirait toujours cette envie de revenir en Catalogne afin de rejouer avec Lionel Messi et du côté du Barça, on étudierait bel et bien cette possibilité de faire revenir l’ancien joueur de Santos.

« Toujours important d’avoir les meilleurs joueurs du monde dans ton équipe »