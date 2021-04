Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo met la pression sur Barcelone pour Lionel Messi !

Publié le 28 avril 2021 à 12h30 par Th.B.

Bien que le PSG puisse selon Marcelo Bechler accueillir Lionel Messi avec ou sans départ de Kylian Mbappé, le FC Barcelone semble avoir les faveurs de l’Argentin et se dirait calme en coulisse.

Se pourrait-il que Lionel Messi prenne la décision de quitter son club de toujours depuis son arrivée en Europe en 2000, à savoir le FC Barcelone ? Si l’on se fie à sa situation contractuelle, il ne faudrait absolument pas écarter un départ cet été de l’Argentin, moment où son engagement envers le Barça aura pris fin. D’autant plus que depuis l’épisode du burofax en août dernier, moyen par lequel le capitaine du FC Barcelone avait demandé à ses anciens dirigeants de le laisser partir gratuitement en activant sa clause dans son contrat lui permettant de le rompre de manière unilatérale. Finalement, Messi a été contraint de rester et d’entrer dans l’ultime année de son contrat. Entre temps, le FC Barcelone a élu un nouveau président en la personne de Joan Laporta qui est passé à la tête dur club entre 2003 et 2010. Un changement de direction qui semblerait faire le bonheur de Lionel Messi selon la presse ibérique, cela et le nouveau souffle inculqué par la philosophie et la gestion de Ronald Koeman. Afin d’avoir ses chances de mettre la main sur Lionel Messi, le PSG aurait pris les devants à en croire Marcelo Bechler. Le journaliste de TNT Sports a assuré mardi soir qu’une offre de contrat de deux ans avec une année supplémentaire en option avait été formulée par Leonardo et les dirigeants parisiens au clan Messi. Néanmoins, selon La Cuatro , Lionel Messi prévoirait d’attendre la proposition du FC Barcelone avant de se pencher sur l’offre du PSG ou d’un autre club.

Le PSG aurait la place pour Messi dans sa masse salariale, mais le Barça est calme