Mercato - PSG : Lionel Messi aurait pris une grande décision pour son avenir !

Publié le 28 avril 2021 à 9h15 par H.G.

Alors qu’il est annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain, Lionel Messi ne devrait finalement pas rejoindre le club de la capitale française.

En fin de contrat le 30 juin prochain, l’avenir de Lionel Messi est plus que jamais incertain. En effet, tandis que le FC Barcelone ne désespérerait pas de le convaincre de parapher un nouveau bail afin qu’il termine sa carrière au sein de son club de toujours, le PSG se montrerait pressant en coulisses dans l’optique de l’accueillir librement. Plus encore, à en croire Marcelo Bechler, les pensionnaires du Parc des Princes auraient même transmis une offre contractuelle à l’Argentin et lui offriraient un bail de deux ans plus une année en option si jamais il rejoint Neymar au PSG.

Lionel Messi devrait rester au FC Barcelone