Mercato - PSG : Un gros coup de tonnerre encore possible pour Neymar ?

Publié le 28 avril 2021 à 9h10 par Th.B.

Neymar n’a toujours pas officiellement prolongé son contrat au PSG malgré un accord oral trouvé entre son entourage et les dirigeants parisiens. Et l’option Barcelone ne serait pas à écarter en l’état. Explications.

Comme le10sport.com vous l’a récemment assuré, Neymar a trouvé un terrain d’entente avec le comité de direction du PSG pour prolonger son contrat courant actuellement jusqu’en juin 2022 pour 2026 avec une année supplémentaire en option. Néanmoins, l’officialisation n’a toujours pas eu lieu et Leonardo révélait samedi dernier au micro de Canal+ que le Paris Saint-Germain était tranquille dans cette opération. Après son apparition en conférence de presse mardi, une première depuis l’automne 2018, Neymar a fait passer le message suivant à RMC Sport . « Tout est presque réglé. Vous savez, on est en discussion avec Paris... On n'est pas pressé. (...) Je me sens à l'aise. Je me sens vraiment très heureux ici au Paris Saint-Germain » . Mais se pourrait-il que cette officialisation retardée soit due au changement de présidence et de projet au FC Barcelone ? Le média catalan ARA a dévoilé mardi soir que le dossier Neymar serait toujours d’actualité au Barça . Le président Joan Laporta verrait en l’international brésilien le moyen d’élever le niveau collectif du FC Barcelone. Et chez Neymar, l’idée d’un retour en Catalogne pourrait germer à nouveau.

Pas d’officialisation de prolongation, un oeil rivé à Barcelone pour Neymar ?