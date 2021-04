Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar aurait fait une annonce fracassante à Barcelone !

Publié le 28 avril 2021 à 11h15 par T.M.

L’avenir de Neymar reste encore et toujours au centre des interrogations. Et du côté de l’Espagne, on ne cesse de rajouter des couches à propos d’un retour au FC Barcelone.

Ce mardi, en marge de la rencontre entre le PSG et Manchester City, Neymar s’est présenté en conférence de presse. Une prise de parole très attendue et forcément, le Brésilien n’a pas échappé aux questions sur son avenir. Et s’il ne s’est pas montré très bavard devant les journalistes, dans la foulée, pour RMC , Neymar a fait une très grosse annonce, lâchant ainsi : « Tout est presque réglé. Vous savez, on est en discussion avec Paris... On n'est pas pressé. (...) Je me sens à l'aise. Je me sens vraiment très heureux ici au Paris Saint-Germain ».

Neymar veut revenir !