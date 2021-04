Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un indice qui en dit long sur l’avenir de Neymar ?

Publié le 28 avril 2021 à 12h45 par T.M.

Bien que Neymar soit proche de prolonger au PSG, il nourrirait toujours l’envie de revenir au FC Barcelone. Une menace prise au sérieux au sein de la direction parisienne…

Prolongera, ne prolongera pas ? La question se pose encore et toujours pour Neymar et se posera tant que le PSG n’aura rien officialisé. Si le10sport.com vous avait confirmé un accord entre le club de la capitale et le Brésilien pour un nouveau contrat jusqu’en 2026, rien n’a donc encore été acté. De quoi laisser la porte ouverte à la presse espagnole pour rajouter de l’huile sur le feu et maintenir d’actualité l’idée d’un retour au FC Barcelone. Ce mercredi, Mundo Deportivo a d’ailleurs confirmé le souhait de Neymar de revenir au Barça afin de rejouer avec Lionel Messi.

Les craintes du PSG ?