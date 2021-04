Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Icardi à l'origine d'un coup de tonnerre pour Kean ?

Publié le 28 avril 2021 à 22h45 par A.D.

Transféré au PSG l'été dernier, Mauro Icardi pourrait faire ses valises cet été et rejoindre la Juventus. Toutefois, dans le cas où il resterait à Paris, le buteur argentin pourrait pousser Moise Kean vers la sortie, plus précisément dans les bras turinois.

Pour combler les départs conjugués d'Edinson Cavani et d'Eric Maxim Choupo-Moting, Leonardo a bouclé deux opérations l'été dernier. Alors que Mauro Icardi était prêté par l'Inter, le directeur sportif du PSG a décidé de le conserver définitivement en payant son option d'achat à 50M€. Par ailleurs, Leonardo s'est offert les services de Moise Kean, récupéré en prêt sans option d'achat du côté d'Everton. Alors qu'il peut compter à la fois sur Mauro Icardi et Moise Kean cette saison, Mauricio Pochettino devrait en perdre au moins un cet été.

Moise Kean envoyé à la Juve par Mauro Icardi ?