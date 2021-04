Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça à l’origine d’un coup de tonnerre pour Neymar ?

Publié le 28 avril 2021 à 21h15 par B.C.

Alors que Neymar est tout proche de prolonger avec le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone est à l’affût d’un éventuel retournement de situation afin de récupérer son ancien joueur.

Lié au PSG jusqu’à l’été 2022, Neymar est sur le point de prolonger son bail jusqu’en 2026, avec une année supplémentaire en option comme vous l’a révélé le10sport.com. Le Brésilien a d’ailleurs confirmé l’avancée des discussions au micro de RMC ce mardi : « Tout est presque réglé. (…) Vous savez, on est en discussion avec Paris... On n'est pas pressé. (...) Je me sens à l'aise. Je me sens vraiment très heureux ici au Paris Saint-Germain. » Pourtant, cela n’empêche pas les médias catalans d’évoquer à nouveau un éventuel retour de Neymar au FC Barcelone, un scénario qui n’aurait pas été exclu par Joan Laporta malgré la situation actuelle.

Le Barça reste positionné pour Neymar