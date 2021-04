Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le PSG a bien un énorme coup à jouer pour Varane !

Publié le 28 avril 2021 à 21h00 par A.M.

En fin de contrat en juin 2022, Raphaël Varane n'a toujours pas trouvé d'accord pour prolonger son bail et son départ serait de plus en plus probable selon Fabrizio Romano.

L'avenir de Raphaël Varane sera l'un des enjeux de l'été du côté du Real Madrid. Et pour cause, s'il ne prolonge pas son contrat qui s'achève en juin 2022, un départ cet été sera inévitable. Récemment interrogé sur son avenir, le Champion du monde a d'ailleurs laissé planer le doute : « Mon avenir est clair : je suis concentré sur la fin de la saison. Nous sommes dans un moment très intense, nous devons être concentrés sur les matchs qui nous attendent. C'est normal que je me concentre sur la fin de la saison. Le message aux fans est que je suis engagé à 100% dans l'équipe. Nous avons des défis à relever qui nous motivent beaucoup. Je suis concentré sur le fait de tout donner sur le terrain . »

Il y a de grandes chances que Varane quitte le Real Madrid