Mercato - Real Madrid : Une star de Zidane offert au PSG pour attirer Mbappé ?

Publié le 28 avril 2021 à 22h00 par A.M.

Bien décidé à recruter Kylian Mbappé cet été, le Real Madrid cherche un solution pour financer cette opération. Dans cette optique, Raphaël Varane pour entrer dans l'opération.

Sous contrat jusqu'en juin 2022, Raphaël Varane est toujours en plein doute pour son avenir. Et ces derniers jours, il a préféré botter en touche à ce sujet : « Mon avenir est clair : je suis concentré sur la fin de la saison. Nous sommes dans un moment très intense, nous devons être concentrés sur les matchs qui nous attendent. C'est normal que je me concentre sur la fin de la saison. Le message aux fans est que je suis engagé à 100% dans l'équipe. Nous avons des défis à relever qui nous motivent beaucoup. Je suis concentré sur le fait de tout donner sur le terrain ». Il faut dire qu'un départ semble de plus en plus probable, et le Real Madrid pourrait l'utiliser en monnaie d'échange.

Varane inclus dans l'opération Mbappé ?