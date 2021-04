Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle annonce intrigante de Barcelone sur Neymar…

Publié le 29 avril 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Même si Neymar semble proche d’acter sa prolongation de contrat au PSG, le FC Barcelone continuerait de rêver de son retour. Et Ronald Koeman n’a pas nié son intérêt pour l’attaquant brésilien…

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, la prolongation de contrat de Neymar au PSG jusqu’en juin 2026 est actée et devrait très rapidement être officialisée. Pourtant, la presse espagnole ne cesse de spéculer sur un possible retour de l’attaquant brésilien au FC Barcelone cet été, misant notamment sur ses attaches profondes avec Lionel Messi. Et Ronald Koeman, interrogé mercredi e conférence de presse, a d’ailleurs évoqué l’avenir de l’attaquant du PSG.

« Toujours important d’avoir les meilleurs joueurs du monde… »