Mercato - PSG : Leonardo a déniché le successeur de Florenzi !

Publié le 29 avril 2021 à 0h15 par A.D.

Alors qu'il pourrait ne pas lever l'option d'achat d'Alessandro Florenzi, Leonardo aurait déjà trouvé son potentiel successeur. Selon la presse italienne, le directeur sportif du PSG voudrait miser sur Hector Bellerin en cas de départ du latéral droit de l'AS Rome.

En fin de contrat le 30 juin dernier, Thomas Meunier a été libéré par le PSG et s'est engagé en faveur du Borussia Dortmund. Pour remplacer l'international belge, Leonardo a décidé de se jeter sur Alessandro Florenzi. En difficulté à l'AS Rome, le latéral droit italien a été prêté avec option d'achat jusqu'à la fin de la saison. D'après les indiscrétions de Calciomercato.it , divulguées ce mercredi, le directeur sportif du PSG n'aurait pas encore décidé s'il allait lever ou non la clause à 9M€ d'Alessandro Florenzi. Alors qu'il examinerait la question, Leonardo aurait déjà déniché le potentiel successeur du défenseur de 30 ans.

Hector Bellerin, l'héritier d'Alessandro Florenzi ?