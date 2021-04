Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme menace pourrait s’éloigner pour Florenzi !

Publié le 26 avril 2021 à 21h10 par A.C.

En fin de contrat avec le Napoli, Elseid Hysaj est suivi de très près par Leonardo et le Paris Saint-Germain.

Lors de son arrivée, Alessandro Florenzi semblait faire l’unanimité au Paris Saint-Germain. Au fil des mois, la situation a toutefois changé. Milieu de terrain de formation, l’Italien s’est en effet vu reprocher un repli défensif défaillant. Ainsi, La Gazzetta dello Sport a récemment annoncé que Leonardo aurait des énormes doutes concernant l’avenir de Florenzi, qui possède une option d’achat de 9M€. Ainsi, le directeur sportif du PSG aurait commencé à chercher une nouvelle solution et encore une fois, elle pourrait venir de Serie A.

Sarri veut Hysaj à Rome