Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nabil Fekir annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 29 avril 2021 à 11h00 par T.M.

Annoncé dans les petits papiers du FC Barcelone pour cet été, Nabil Fekir a fait le point concernant son avenir.

L’été promet d’être agité au FC Barcelone. Pour remettre le club catalan sur de bons rails, Joan Laporta serait très ambitieux pour ce mercato estival. En effet, le patron blaugrana, afin de convaincre Lionel Messi de prolonger, chercherait notamment à recruter Erling Braut Haaland. Cependant, l’Argentin n’a toujours pas choisi et un départ est encore possible. Si tel était le cas, il faudrait alors le remplacer. Et récemment, la presse espagnole assurait que le Barça pourrait se tourner vers Nabil Fekir, aujourd’hui du côté du Betis Séville.

« Nous verrons à la fin de la saison »