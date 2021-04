Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Vers un coup de tonnerre pour l’avenir d’Ousmane Dembélé ?

Publié le 29 avril 2021 à 9h00 par B.C.

Alors que le FC Barcelone souhaite le prolonger, Ousmane Dembélé disposerait déjà de plusieurs offres pour son avenir.

Critiqué depuis son arrivée au FC Barcelone en 2017 pour son irrégularité et ses nombreux pépins physiques, Ousmane Dembélé fait taire ses détracteurs cette saison. L’international français enchaîne les matches sous le maillot blaugrana et se montre décisif sous les ordres de Ronald Koeman, de quoi relancer son avenir. Alors que le FC Barcelone souhaitait s’en séparer l’été dernier, Ousmane Dembélé devrait prochainement faire l’objet de discussions pour la prolongation de son contrat courant jusqu’en 2022. Cependant, le champion du monde tricolore n’a pas l’intention de se précipiter et souhaiterait prendre son temps, voulant notamment avoir plus de précisions sur le projet sportif espéré par Joan Laporta. De quoi placer le Barça dans une position compliquée, d’autant que la bonne saison d’Ousmane Dembélé n’est pas passée inaperçue en Europe.

Dembélé aurait déjà des offres