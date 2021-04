Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ousmane Dembélé donne le ton pour son avenir !

Publié le 28 avril 2021 à 16h30 par Th.B.

Alors que Ousmane Dembélé renaît de ses cendres cette saison, il pourrait choisir de quitter le FC Barcelone cet été, soit à une année de l’expiration de son contrat. Mais qu’il prolonge ou parte, Dembélé ne prendrait une décision qu’une fois la saison terminée

Les journées se suivent et ne se ressemblent pas pour Ousmane Dembélé. Cette saison, contrairement aux précédentes, le champion du monde tricolore est régulièrement sur le terrain et il se trouve qu’il est même devenu un membre indéboulonnable du onze de départ de Ronald Koeman. De quoi relancer son avenir au FC Barcelone, lui qui semblait si proche de quitter le Barça pour Manchester United l’été dernier ? Nouveau président élu en mars dernier, Joan Laporta ferait de sa prolongation de contrat, le sien courant jusqu’en juin 2022, une priorité après celle de Lionel Messi. Interrogé sur la question au micro de beIN SPORTS dans la première quinzaine d’avril, Dembélé a fait passer le message suivant. « Mon avenir ? Je ne sais pas, il n’y a pas encore eu de discussion avec le club, mais je suis content ici à Barcelone, je me sens bien. Franchement, on verra ce qu’il va se passer. Il y a un nouveau président, que j’ai vu, que je ne connais pas trop, mais qui est dans l’histoire du Barça, qui est proche des joueurs, qui aime bien parler aux joueurs, je l’ai vu deux trois fois. On verra bien ce qui va se passer ». Néanmoins, le flou règne autour de la suite des opérations pour l’attaquant du FC Barcelone. Les médias catalans se sont imaginés un échange avec Neymar ou bien un départ de Dembélé pour laisser la place à Memphis Depay sur le front de l’attaque du FC Barcelone.

Ousmane Dembélé ne penserait pas à son avenir

Au coeur des multiples rumeurs le concernant, Ousmane Dembélé ne serait pas enclin à écouter les propositions du FC Barcelone pour le moment. De quoi laisser entendre qu’il préparerait son départ ? Pas vraiment. À en croire Helena Condis, Dembélé ne penserait pas encore à son avenir et surtout pas à la question de sa prolongation. L’attaquant du FC Barcelone serait uniquement concerné par la course au titre en Liga et attendrait la fin de la saison avant de prendre une décision.

Le projet du Barça primordial pour la décision de Dembélé !