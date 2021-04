Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, prolongation… Neymar met les choses au clair !

Publié le 28 avril 2021 à 13h30 par Hadrien Grenier

Alors que les contrats de Neymar et de Kylian Mbappé s’achèveront le 30 juin 29022 au PSG, l’international brésilien a, en plus de sceller son avenir dans la capitale français, affirmé toute sa volonté de poursuivre sa collaboration avec Kylian Mbappé.

Si la presse catalane tente de relancer le feuilleton qui le lie au FC Barcelone, Neymar est plus proche de prolonger son contrat au PSG que de s’en aller à l’heure actuelle. En effet, comme le10sport.com vous l’a annoncé, l’international brésilien a trouvé un accord avec sa direction afin de renouveler son bail jusqu’au 30 juin 2026, avec une année optionnelle supplémentaire qui lui permettra donc d’être lié à Paris jusqu’en 2027. Tout est calé entre les parties, et la seule interrogation est maintenant de savoir à quel moment le club de la capitale effectuera l’annonce tant attendue par les observateurs du PSG.

« Tout est presque réglé »

Ce laps de temps, qui commence à être long, a de quoi inquiéter certains, mais Neymar a tenu à rassurer tout le monde à la veille du match contre Manchester City prévu ce mercredi au Parc des Princes pour le compte de la demi-finale aller de la Ligue des Champions opposant les deux équipes. En effet, si le joueur de 29 ans s’était montré évasif sur la question en conférence de presse, il s’est montré on ne peut plus clair quelques instants plus tard au micro de RMC Sport . « Ma prolongation ? Tout est presque réglé. Vous savez, on est en discussion avec Paris... On n'est pas pressé. (...) Je me sens à l'aise. Je me sens vraiment très heureux ici au Paris Saint-Germain », a expliqué le numéro 10 du PSG. Cette grande annonce n’a pas calmé la presse espagnole, qui relance plus que jamais les rumeurs liant Neymar au FC Barcelone ce mercredi, mais elle peut néanmoins rassurer certains supporters du PSG qui se voulaient méfiants.

« J’espère que Kylian Mbappé et moi allons continuer à jouer ensemble pendant de longues années »