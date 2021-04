Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria prend rendez-vous pour l’avenir de Strootman et Radonjic !

Publié le 28 avril 2021 à 16h10 par T.M.

En janvier dernier, l’OM prêtait Kevin Strootman et Nemanja Radonjic. Alors que la fin de saison approche, Pablo Longoria a fait le point pour le Néerlandais et le Serbe.

Cet été, un grand ménage sera opéré à l’OM et plusieurs joueurs ne seront pas retenus par Pablo Longoria et Jorge Sampaoli. Et au moment d’évoquer la construction du futur effectif, la question se pose notamment sur les joueurs actuellement prêtés par les Phocéens. Cela vaut ainsi pour Kevin Strootman, aujourd’hui au Genoa, et Nenamja Radonjic, qui termine la saison au Hertha Berlin. Alors que le Serbe ne devrait pas rester en Allemagne et que cela devrait être difficile pour le Néerlandais de continuer à Gênes, l’avenir est donc incertain pour eux…

« C'est toujours une période d’évaluation »