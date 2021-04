Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria annonce déjà un premier gros dossier de l’été !

Publié le 28 avril 2021 à 13h10 par T.M.

Dernièrement, il était question de la volonté de l’OM de recruter un nouveau pour assurer la succession de Steve Mandanda. Une envie confirmer ce mercredi par Pablo Longoria.

Cet été, il va y avoir du changement à l’OM et ce malgré le fait que Pablo Longoria aura des moyens limités. Bâtir l’effectif souhaité par Jorge Sampaoli sera donc compliqué, mais les besoins sont nombreux. Et cela concernerait tous les postes, y compris celui de gardien. En effet, à 36 ans, Steve Mandanda est encore sous contrat jusqu’en 2024, mais n’incarne pas l’avenir. Ainsi, à l’OM, l’idée serait de recruter un numéro 1 bis afin d’assurer la transition en douceur avec Mandanda et pour cela, de nombreux noms ont déjà été cités à l’instar d’Alban Lafont ou encore Alexander Nübel.

« Notre intention est de chercher un autre gardien sur le marché »