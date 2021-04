Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Steve Mandanda démonte une folle rumeur !

Publié le 28 avril 2021 à 6h30 par Th.B.

Alors que certains bruits de couloir qui circulent laissent entendre que cela ne serait plus qu’une histoire de mois avant le départ à la retraite de Steve Mandanda. Le gardien de l’OM est monté au créneau.

Certes, Steve Mandanda a prolongé son contrat à l’OM au cours du dernier mercato estival, faisant de lui un joueur de l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2024 à présent. Néanmoins, alors que le champion du monde a tout juste soufflé sa 36ème bougie en mars, un départ à la retraite en juin 2022 ou dès la fin de saison en cours serait une possibilité prise au sein de son entourage si l’on en croit les informations récemment divulguées par L’Équipe . Invité à s’exprimer sur la question, Mandanda a tenu à remettre les pendules à l’heure.

« Qui a parlé ? Qui a dit quoi ? Moi, je n’ai jamais pris la parole »