Mercato - PSG : Cette énorme annonce sur l’avenir de Neymar et Mbappe en interne !

Publié le 28 avril 2021 à 4h15 par A.M.

Interrogé sur l'avenir de Neymar et Kylian Mbappé, dont les contrats s'achèvent en juin prochain, Ander Herrera s'est monté très optimistes pour ses deux coéquipiers.

Tous les deux sous contrat jusqu'en juin 2022, Neymar et Kylian Mbappé n'ont pas encore fixé leur avenir au b, bien que les deux cas soient totalement différents. En effet, l'annonce de la prolongation du Brésilien semble imminente et cela ne semble être plus qu'une question de temps avant qu'il ne s'engage sur le long terme à Paris. Pour Kylian Mbappé en revanche, l'incertitude est totale. Toutefois, dans les deux cas, Ander Herrera est très optimiste.

«Je pense sincèrement qu’ils sont heureux et qu’ils veulent rester»