Mercato - OM : Un gros dossier de l’été est déjà réglé pour Longoria !

Publié le 27 avril 2021 à 16h30 par G.d.S.S.

Alors qu’il est régulièrement question de l’arrivée potentielle d’un nouveau gardien cet été à l’OM, Steve Mandanda affiche très clairement son envie de continuer l’aventure au sein du projet McCourt encore un bon moment.

Du haut de ses 36 ans, et même s’il a été prolongé l’été dernier jusqu’en juin 2024 avec l’OM, Steve Mandanda continuera-t-il encore plusieurs années sa carrière ' L’Equipe indiquait récemment qu’un départ n’était pas à exclure dans un an pour l’international français. De plus, à en croire les dernières spéculations, l’OM chercherait à assurer la relève en recrutant un autre gardien dès cet été, et les noms d’Alban Lafont, Alexander Nübel ou encore Alessio Cragno ont été évoqués à cet effet. Mais de son côté, Mandanda a les idées très claires concernant son futur…

Mandanda veut continuer

Interrogé dans les colonnes de Onze Mondial, Steve Mandanda a fait le point sur son avenir à court terme, et entend bien continuer sa carrière : « Concernant ce qui se dit sur mon avenir à court terme à l’OM, je ne comprends pas. Cette information a été reprise, ok d’accord. Mais par rapport à qui ? Qui a parlé ? Qui a dit quoi ? Moi, je n’ai jamais pris la parole et je n’ai jamais dit que je comptais arrêter ou que je réfléchissais à arrêter. Quelqu’un a sorti ça et tout le monde l’a repris puis tout le monde en a parlé. J’ai encore trois ans de contrat. J’ai encore envie de jouer. Je sais que ma fin de carrière approche. J’ai 36 ans, je suis plus proche de la fin que du début. Ma carrière est derrière moi, il ne m’en reste plus beaucoup. Mais il m’en reste encore. Et j’ai encore envie d’être là. Maintenant, comme j’ai toujours dit, on ne sait jamais dans le football. On ne sait jamais si le coach veut changer, on ne sait jamais ce qu’il va se passer dans deux mois. Aujourd’hui, dans mon esprit et dans ce que je veux faire, c’est très clair. Je veux continuer à jouer. Et jouer à l’OM », indique Mandanda. Pablo Longoria ne sera donc pas forcément pressé par le temps pour s’assurer la présence d’un gros gardien au club…

