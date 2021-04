Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le rendez-vous est pris pour Ousmane Dembélé !

Publié le 29 avril 2021 à 6h30 par Th.B.

Le FC Barcelone aimerait prolonger le contrat d’Ousmane Dembélé. Néanmoins, le principal intéressé aurait décidé de reporter les discussions concernant son avenir à la fin de la saison.

Enterré et détenant une étiquette de flop ou d’erreur de casting, Ousmane Dembélé a su surpasser les obstacles et refaire parler de lui dans la presse et en bien grâce à ses performances sur le terrain. Sous la houlette de Ronald Koeman, Dembélé est transfiguré et pourrait être prolongé par Joan Laporta, le nouveau président du FC Barcelone. Cependant, et bien qu’il soit sous contrat jusqu’en juin 2022, Dembélé entendrait prendre son temps pour donner sa décision finale.

Pas de décision avant la fin de la saison