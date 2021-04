Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Antoine Griezmann a encore des soutiens au Barça !

Publié le 29 avril 2021 à 6h00 par Th.B.

Pas indiscutable au FC Barcelone, Antoine Griezmann pourrait finir par être sacrifié par les dirigeants blaugrana. Cependant, Ronald Koeman maintient sa confiance en l’attaquant du Barça.

Et si Antoine Griezmann finissait par quitter le FC Barcelone à l’intersaison, soit deux ans après avoir débarqué en Catalogne ? Afin de pouvoir financer de grosses opérations, Joan Laporta et lac nouvelle administration du Barça prendraient en considération une vente de Griezmann qui n’a jamais fait l’unanimité au sein de l’ancienne et la nouvelle direction. Mais pour Ronald Koeman, il n’y a pas de doutes concernant l’importance du Français au sein de l’effectif blaugrana.

« C'est un gars que j'aime bien parce qu'il a l'esprit d'équipe et qu'il s'entraîne toujours de son mieux »