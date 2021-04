Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette annonce lourde de sens de Koeman sur Griezmann !

Publié le 28 avril 2021 à 15h00 par Th.B.

Désireuse de faire venir certains joueurs au FC Barcelone cet été, le direction du Barça prendrait en considération une vente d’Antoine Griezmann. Néanmoins, Ronald Koeman a apporté son soutien à son attaquant.

À l’image de sa performance sur la pelouse de Villarreal dimanche (2-1), rencontre au cours de laquelle le champion du monde tricolore a inscrit un doublé primordial pour les espoirs de titre de Liga pour le FC Barcelone, l’aventure blaugrana d’Antoine Griezmann ressemble à des montagnes russes. En effet, un temps il est irrésistible, en atteste son début d’année civile, et à un autre moment il se fait plus que discret. De quoi engendrer de sérieuses interrogations au sujet de son avenir. Le FC Barcelone ouvrirait la porte à un transfert cet été afin de financer de grosses opérations, mais la Catalunya Radio a récemment fait savoir qu’aucune offre ne serait parvenue aux bureaux du Barça pour Griezmann. De son côté, le numéro 7 du FC Barcelone ne voudrait pas évoquer son avenir selon Mundo Deportivo , alors qu’il est sous contrat jusqu’en juin 2024.

« Pour moi, c'est un joueur très important »