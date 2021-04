Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pour Griezmann, tout dépendra de Laporta…

Publié le 28 avril 2021 à 5h15 par T.M.

A l’approche du mercato estival, l’avenir d’Antoine Griezmann fait de plus en plus parler. Et alors que les idées du joueur du FC Barcelone seraient très claires, Joan Laporta pourrait bien tout chambouler. Explications.

En 2019, le FC Barcelone n’a pas hésité à lâcher 120M€ pour recruter Antoine Griezmann. Toutefois, en Catalogne, le Français rencontre toujours de grosses difficultés pour montrer son talent, ce qui suscite alors de nombreuses rumeurs concernant son avenir. En effet, cet été, Griezmann pourrait bien être poussé vers la sortie, d’autant plus que son départ pourrait débloquer le recrutement de Joan Laporta et notamment l’arrivée d’Erling Braut Haaland au Barça.

Quel avenir pour Griezmann ?