Mercato - PSG : Une première offre de Leonardo est arrivée sur le bureau de Laporta !

Publié le 28 avril 2021 à 5h00 par T.M.

Cet été, Leonardo aurait l’intention d’aller piocher au FC Barcelone pour renforcer le PSG. Et pour cela, le Brésilien serait déjà passé à l’action.

Finalement, Alessandro Florenzi ne devrait pas rester au PSG. Alors que l’Italien est prêté avec option d’achat par l’AS Rome, il était annoncé que Leonardo le recruterait définitivement. Cela ne sera finalement pas le cas. En effet, compte tenu des carences défensives de Florenzi, le PSG aurait pris la décision de se mettre en quête d’un nouvel arrière et de renvoyer le joueur de 30 ans à l’AS Rome. Reste donc à trouver l’heureux élu et celui-ci pourrait bien se trouver du côté de l’Espagne.

Le PSG devra faire une autre offre !

Depuis plusieurs semaines désormais, un intérêt du PSG est évoqué pour Emerson, actuellement prêté par le FC Barcelone au Betis Séville. Et alors que le Brésilien est censé revenir en Catalogne cet été, il pourrait être immédiatement revenu afin de faire rentrer de l’argent dans les caisses. Une opportunité dont pourrait profiter Leonardo, qui aurait fait un premier pas en formulant une offre à hauteur 13-15M€. Un montant toutefois inférieur aux attentes des Blaugrana, qui en attendraient plus pour se séparer d’Emerson.