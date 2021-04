Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel est interpellé par un joueur pour son avenir !

Publié le 28 avril 2021 à 3h30 par A.M.

Alors qu'il n'a plus qu'un an de contrat, Miguel Trauco ne cache pas son intention de prolonger à l'ASSE. Mais le latéral péruvien a conscience que cela ne dépend pas que de lui.

Peu utilisé en début de saison, Miguel Trauco est désormais titulaire au sein du onze de départ de l'ASSE. Une situation qui le pousse donc à se réjouir d'avoir repoussé les offres pour partir l'été dernier : « J’ai eu des opportunités mais ça ne s’est pas concrétisé. Je ne le regrette pas car, à la fin du mercato, le coach m’a dit que je faisais partie de ses options. Jouer en Ligue 1, l’un des cinq championnats majeurs, est important pour moi ». Mais alors que son bail s'achève en juin 2022, le Péruvien espère bien prolonger l'aventure dans le Forez.

Miguel Trauco aimerait prolonger