Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un nouveau dossier très délicat à gérer pour Longoria ?

Publié le 29 avril 2021 à 4h00 par A.M.

Prêté au Genoa jusqu'à la fin de la saison, Kevin Strootman pourrait faire son retour. Une sérieux casse-tête à gérer pour Pablo Longoria et l'OM.

« Une chance de me revoir en Italie après cette saison ? C'est une chose compliquée. Je ne sais pas ce que le club veut faire et je ne sais pas ce que veut Marseille. Je me sens bien ici à Gênes ». Kevin Strootman l'assurait récemment, il se verrait bien rester au Genoa où il est prêté jusqu'à la fin de la saison. Il faut dire que depuis son retour en Serie A, l'international néerlandais s'est refait une santé et semble retrouver son meilleur niveau. Toutefois, compte tenu de son salaire, l'ancien milieu de terrain de l'AS Roma pourrait bien faire son retour en fin de saison.

Le retour de Strootman peut poser problème