Mercato - OM : Le vent a tourné pour Florian Thauvin

Publié le 29 avril 2021 à 6h15 par Th.B.

Alors qu’il était proche de rejoindre un club étranger, Florian Thauvin pourrait finalement prolonger son contrat à l’OM comme Pablo Longoria l’a souligné mercredi en conférence de presse.

Depuis près d’un an à présent, Florian Thauvin ne cesse de faire parler de lui. Et pas forcément pour ses performances sportives avec l’OM. Contractuellement lié à l’Olympique de Marseille jusqu’à la fin de la saison, le champion du monde tricolore n’a toujours pas prolongé et semblait destiné à rejoindre le Milan AC, la Serie A ou encore en Premier League. Mais pour Pablo Longoria, nouveau président de l’OM depuis fin février, se dit confiant quant à sa prolongation de contrat et celle de Jordan Amavi qui se trouve dans la même situation que l’ailier de l’OM.

« Nous sommes en discussion, c’est un signal très positif"