Mercato - OM : Longoria affiche sa confiance pour Thauvin et Amavi !

28 avril 2021

A l’approche de la fin de saison, la situation des joueurs en fin de contrat devient urgent. Et alors que Florian Thauvin et Jordan Amavi n’ont pas encore prolongé à l’OM, Pablo Longoria se veut toutefois optimiste.

A défaut de dépenser des millions d’euros qu’il n’a pas, l’OM pourrait finalement chercher à conserver ses joueurs. Ainsi, cela passera notamment par la prolongation de certains joueurs en fin de contrat. Et à ce sujet, Jorge Sampaoli aurait été très clair : il veut conserver Florian Thauvin et Jordan Amavi. Comme le10sport.com avait pu vous le révéler, cela se précise pour le nouveau contrat du latéral gauche. Et pour ce qui est du champion du monde, la tendance a désormais changé et Thauvin se rapprocherait bel et bien d’une prolongation. Reste maintenant à trouver un accord avec ces deux joueurs.

« Je suis positif »