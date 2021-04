Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Thauvin, Milik… Longoria joue cartes sur table pour le mercato !

Publié le 28 avril 2021 à 14h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que le mercato estival promet déjà d’être très agité à l’OM, Pablo Longoria a évoqué les différents dossiers brûlants du club phocéen. Et le président marseillais indique clairement qu’il a du pain sur la planche…

Entre les joueurs arrivant en fin de contrat, ceux qui sont annoncés sur le départ et les éventuelles options d’achat à lever, l’OM a de nombreux dossiers sur le feu en vue du prochain mercato estival ! Et alors que les spéculations se multiplient depuis plusieurs semaines sur ces différents cas, Pablo Longoria a décidé de jouer cartes sur table ce mercredi. À l’occasion d’une conférence de presse organisée spécialement pour répondre aux interrogations sur l’actualité de l’OM, le président du club phocéen s’est prononcé sans détour sur les différents cas.

Les prolongations sont en discussion…

Concernant Florian Thauvin et Jordan Amavi dont les contrats arrivent à expiration à l’OM, Longoria a affiché une certaine sérénité : « La question de Florian et Jordan, on avance. Nous sommes en discussion, c’st un signal très positif. On continue à discuter avec eux. Je suis positif dans le moment actuel. Mais la situation des joueurs en fin de contrat en Europe est compliquée. Le marché a changé ». Une prolongation semble donc dans les tuyaux pour ces deux joueurs de l’OM, au même titre que Boubacar Kamara qui n’aura plus qu’une année de contrat en juin : « On a parlé avec le clan Kamara. Il a dit qu’il était focalisé sur la fin de la saison. Après ça, on discutera. C’est toujours une question de parler. Personne ne sait ce qui nous attend. Ça va être un marché compliqué car il n’y a pas d’argent. Notre intention est de continuer à parler avec Bouba. On doit continuer à discuter, à trouver la meilleure solution », assure Pablo Longoria.

L’OM a le contrôle pour Milik, mais…

Le principal dossier chaud du moment concerne Arkadiusz Milik, actuellement prêté avec option d’achat à l’OM mais qui est courtisé par plusieurs cadors européens (Juventus, PSG, Atlético de Madrid). Et pour le coup, Pablo Longoria n’offre aucune garantie aux supporters concernant l’avenir du buteur polonais : « Je ne peux pas prendre de position catégorique. On a le contrôle de Milik, oui. C’est un joueur de l’OM, mais la formule est difficile à expliquer. C’est un prêt avec obligation d’achat avec plusieurs paiements. Il n’y a pas de possibilité qu’il retourne à Naples sauf si on le décide. On a le contrôle. (…) Il n’y a pas de gentleman agreement, il faut négocier avec nous. Il dit tous les jours qu’il est content d’être ici. Mais il y a toujours une possibilité d’aller dans un top club européen. Il n’y a pas de parole donnée pour libérer le joueur en cas de grosse offre. Mais l’intention du joueur est de rester à l’OM », assure Pablo Longoria.

Et dans le sens des arrivées ?