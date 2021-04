Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt prêt à vendre l’OM ? La réponse de Pablo Longoria !

Publié le 28 avril 2021 à 12h00 par T.M.

Compte tenu de la tenue d’une conférence de presse de Pablo Longoria ce mercredi, certains s’attendaient à l’annonce d’une vente de l’OM. Interrogé sur le sujet, le président marseillais a été très clair.

Le feuilleton de la vente de l’OM n’en finit plus d’animer l’actualité phocéenne. Vendra, ne vendra pas ? Ces dernières semaines, Frank McCourt a été très clair concernant ses intentions à la tête du club phocéen. Pour autant, malgré cela, les informations continuent d’arriver à propos d’une future vente aux Saoudiens et au prince Al-Walid Bin Talal. Et ces derniers jours, à l’annonce d’une conférence de presse surprise de Pablo Longoria, certains y ont vu le signe d’une future officialisation de la vente de l’OM.

« Le club n’est pas en vente »