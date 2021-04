Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La grosse mise au point de Longoria sur Arkadiusz Milik !

Publié le 28 avril 2021 à 11h45 par T.M.

L’avenir d’Arkadiusz Milik suscite de nombreuses interrogations. Face à ces interrogations, Pablo Longoria a mis les choses au point.

Arkadiusz Milik sera-t-il encore à l’OM la saison prochaine ? En janvier, le Polonais a été prêté avec obligation d’achat par Naples. Toutefois, rien ne dit que le buteur de 26 ans continuera avec les Phocéens. La raison ? Selon certaines informations, il existerait une clause libératoire à hauteur de 12M€. De quoi donc intéresser de nombreux clubs européens à l’affût pour récupérer Milik. Cependant, face à cela, Pablo Longoria a de nouveau répété ce mercredi que l’OM avait la main sur l’avenir d’Arkadiusz Milik.

« On a le contrôle de Milik, oui »