Mercato - PSG : La réponse de Lionel Messi à la bombe lâchée sur le PSG !

Publié le 29 avril 2021 à 9h45 par T.M.

Ces dernières heures, une bombe a été lâchée concernant une offre du PSG pour Lionel Messi. Et visiblement, cela n’aurait pas plu au principal intéressé.

Ce n’est pas un secret, le PSG suit de très près la situation de Lionel Messi. Leonardo l’avait ainsi fait savoir, il se tient prêt au cas où le joueur du FC Barcelone se retrouvait sur le marché. Toutefois, il semblerait que le directeur sportif parisien n’ait pas attendu la décision de l’Argentin pour passer à l’action. En effet, alors que Messi n’a toujours arrêté son choix concernant son avenir, Marcelo Bechler a dernièrement fait savoir que le sextuple Ballon d’Or avait actuellement une offre de contrat de la part du PSG, à savoir un bail de 2 ans ainsi qu’une année supplémentaire en option.

Messi n’a pas apprécié…