Mercato - PSG : Enorme bras de fer pour ce joli coup de Premier League !

Publié le 29 avril 2021 à 7h15 par A.D.

Pour assurer la potentielle succession d'Alessandro Florenzi, Leonardo envisagerait de se jeter sur Hector Bellerin. Toutefois, le directeur sportif du PSG devrait se frotter à la Juventus pour le défenseur d'Arsenal.

Recruté pour combler le départ de Thomas Meunier, parti au Borussia Dortmund, Alessandro Florenzi pourrait ne plus faire long feu au PSG. Prêté avec option d'achat par l'AS Rome, le latéral droit italien ne restera pas dans le club de la capitale si Leonardo n'active pas sa clause à 9M€. Selon les informations de Calciomercato.it , le directeur sportif du PSG examinerait actuellement le cas d'Alessandro Florenzi et n'aurait pas encore scellé son avenir. Toutefois, il aurait tout de même déniché son possible successeur : Hector Bellerin. Et à en croire le média transalpin, Leonardo aurait un adversaire de taille sur ce dossier.

La Juve également dans le coup pour Bellerin ?